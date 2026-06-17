تتجه الأنظار إلى قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يقف على بعد خطوة واحدة من كتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم، وذلك قبل مواجهة البرتغال أمام الكونغو الديمقراطية في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة من مونديال 2026.



ويدخل رونالدو اللقاء وهو بحاجة إلى هدف واحد فقط ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل أهدافاً في ست نسخ مختلفة من كأس العالم، في إنجاز غير مسبوق يعزز مكانته بين أساطير اللعبة.



كما يملك قائد البرتغال فرصة أخرى لدخول التاريخ، إذ تفصله هزة شباك واحدة عن معادلة رقم الأسطورة إيزيبيو كأفضل هداف للبرتغال في تاريخ كأس العالم برصيد 9 أهداف، بينما سيمنحه هدفان الانفراد بالرقم القياسي.



ويعوّل المنتخب البرتغالي على خبرة رونالدو وقدرته التهديفية الكبيرة لتحقيق بداية قوية في البطولة، فيما يترقب عشاق كرة القدم حول العالم ما إذا كان النجم المخضرم سينجح في تحويل هذه الأرقام التاريخية إلى واقع على أرض الملعب.