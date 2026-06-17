جاءت الطلة للنجم الفرنسي مدافع أرسنال الإنجليزي وليام صليبا مع «الديوك» في مونديال كأس العالم 2026 خلال مواجهة السنغال أمس، مميزة كعادته ولعبه الرائع.



المفارقة التي يجهلها الكثير من الرياضيين أن وليام صليبا، من أصول لبنانية، فهو من أب لبناني وأم كاميرونية، من مواليد 24 مارس 2001، في بلدة بوندي (الضواحي الشمالية الشرقية لباريس)، ويدافع عن ألوان منتخب فرنسا.



وشارك وليام صليبا أساسياً خلال مباراة بطل العالم 2018 ضد السنغال في افتتاح كأس العالم 2026.



واللاعب صاحب الأصول اللبنانية، يقدّم أداءً رائعاً مع أرسنال، توّجه بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026، وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، ولعب صليبا في كأس العالم 2022 مع فرنسا لمدة 27 دقيقة.