وجه نجم نادي النصر ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو رسالة مؤثرة قبل انطلاق مشوار «برازيل أوروبا» في بطولة كأس العالم 2026.

رسالة رونالدو

وكتب رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «في كل مرة نرتدي فيها هذا القميص، نشعر بالفخر نفسه، والحماس نفسه، والإحساس نفسه بالمسؤولية التي شعرنا بها في اليوم الأول».

وأضاف: «نستعد لبدء فصل جديد، لقد عملنا بجد للوصول إلى هذه اللحظة، والآن حان الوقت لبذل كل ما لدينا من أجل وطننا، ومن أجل جميع الجاليات البرتغالية التي تدعمنا هنا وفي جميع أنحاء العالم، آمنوا بقدراتنا كما نؤمن نحن».

ضربة البداية ضد الكونغو

ويفتتح المنتخب البرتغالي مشواره في بطولة كأس العالم 2026 المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمواجهة الكونغو الديمقراطية اليوم (الأربعاء)، في تمام الثامنة مساءً.

مجموعة البرتغال

ويوجد منتخب البرتغال في المجموعة الحادية عشرة، إلى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا.