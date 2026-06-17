عاود المنتخب الوطني تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس، استعداداً لمواجهة إسبانيا الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.



وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على ملعب Q2 بمدينة أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، قُسِّموا خلالها إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى التي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب الأوروغواي مراناً استرجاعياً في الصالة الرياضية والملعب، في حين أجرت المجموعة الأخرى حصة تدريبية بدأت بمران الإحماء، أعقبه مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن يختتم اللاعبون الحصة التدريبية بمناورة بين مجموعتين.



ويواصل «الأخضر» تدريباته في تمام الـ12 من مساء اليوم (الأربعاء) على ملعب Q2، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.