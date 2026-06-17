شهد ملعب جيليت في الولايات المتحدة الأمريكية حادثة طريفة وغير متوقعة قبل انطلاق الشوط الثاني من مواجهة العراق والنرويج، ضمن منافسات كأس العالم 2026، بعدما تعرض أحد رشاشات المياه داخل أرضية الملعب لعطل مفاجئ أدى إلى اندفاع المياه بقوة كبيرة في وسط الميدان.



وتداولت الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة انفجار الرشاش المائي، وظهر أحد العاملين في أرضية الملعب وهو يحاول التعامل مع العطل وسط تدفق كثيف للمياه، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.



وسارعت فرق الصيانة في الملعب إلى احتواء المشكلة وإيقاف تدفق المياه، قبل أن تتم معالجة المنطقة المتضررة من أرضية الملعب والتأكد من جاهزيتها.



ورغم الموقف المفاجئ، نجح المنظمون في السيطرة على العطل خلال وقت قصير، لتستمر الاستعدادات بشكل طبيعي قبل صافرة بداية الشوط الثاني بين المنتخبين العراقي والنرويجي.