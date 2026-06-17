تواصلت الإثارة في مواجهة فرنسا والسنغال ضمن منافسات كأس العالم 2026، وسط حضور لافت لأربعة من نجوم الدوري السعودي للمحترفين على أرضية الملعب ويمثلون ركيزة أساسية في منتخبي البلدين، في اللقاء الذي انتهى لصالح «الديوك» بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.



وظهر المنتخب الفرنسي مع ظهير الهلال الفرنسي ثيو هيرنانديز، أحد أبرز الأسماء في مركزه، فيما اعتمد منتخب السنغال على ثلاثة محترفين من الدوري السعودي يتقدمهم قائد المنتخب ونجم النصر ساديو ماني، إلى جانب قائد دفاع الهلال كاليدو كوليبالي، وحارس الأهلي إدوارد ميندي.



ومنحت هذه الأسماء المباراة بعداً إضافياً للجماهير السعودية، التي تابعت صراعاً جمع أربعة من أبرز نجوم دوري روشن في واحدة من أقوى مواجهات دور المجموعات بالمونديال.



ويؤكد الحضور الكبير لنجوم الدوري السعودي في هذه القمة العالمية المكانة المتنامية التي بات يحظى بها دوري روشن، بعدما أصبح وجهة لعدد من أبرز اللاعبين المشاركين في كأس العالم 2026، ليترك بصمته حتى في المواجهات الكبرى بين المنتخبات المنافسة على التأهل والأدوار المتقدمة.