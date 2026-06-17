استهل المنتخب الفرنسي مشواره في كأس العالم 2026 بفوز مستحق على نظيره السنغالي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما أمس (الثلاثاء) على ملعب ميتلايف بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة التاسعة.



وواجه المنتخب الفرنسي صعوبات كبيرة خلال الشوط الأول أمام التنظيم الهجومي للسنغال، وسنحت لـ«أسود التيرانغا» عدة فرص محققة للتسجيل، أبرزها تسديدة نيكولاس جاكسون التي ارتدت من القائم، إضافة إلى فرصة خطيرة أهدرها إسماعيلا سار أمام المرمى.



ومع انطلاق الشوط الثاني، فرضت فرنسا سيطرتها على مجريات اللعب وبدأت في تهديد مرمى الحارس إدوارد ميندي، الذي تصدى لأكثر من محاولة خطيرة من كيليان مبابي ومايكل أوليسيه.



ونجح مبابي في فك شفرة الدفاع السنغالي عند الدقيقة 66 بعدما استغل تمريرة متقنة من أوليسيه وأسكن الكرة الشباك معلناً تقدم «الديوك».



وعزز البديل برادلي باركولا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 82 إثر انفراد تام بالحارس ميندي، مستفيداً من تمريرة وضعت دفاع السنغال في موقف صعب.



وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أعاد الشاب إبراهيم مباي الأمل للمنتخب السنغالي بتسجيله هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90+5 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن مبابي رد سريعاً بعد دقيقة واحدة بهدف رائع من خارج المنطقة، مؤكداً انتصار فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وشهدت المباراة إلغاء هدف للسنغال سجله نيكولاس جاكسون بداعي التسلل، كما تراجع حكم اللقاء عن احتساب ركلة جزاء لصالح مبابي بعد مراجعة تقنية الفيديو.



وبهذا الانتصار، حقق المنتخب الفرنسي بداية قوية في البطولة، كما ثأر من خسارته التاريخية أمام السنغال في افتتاح كأس العالم 2002، عندما سقط بهدف دون رد وهو يحمل لقب النسخة السابقة.