لم تقتصر رسالة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026 على ما يقدمه اللاعبون داخل المستطيل الأخضر، بل امتدت إلى ما بعد صافرة النهاية، في مشهد يجسد القيم التي نشأ عليها الرياضي السعودي.



فعقب نهاية مواجهة المنتخب السعودي أمام أوروغواي، حرص لاعبو وأفراد البعثة على تنظيف غرفة الملابس وترتيبها بشكل كامل قبل المغادرة، تاركين المكان في صورة تعكس مستوى الوعي والانضباط والاحترام الذي يتمتع به أفراد الأخضر.



وأظهرت الصور غرفة الملابس وقد بدت منظمة ونظيفة، مع ترتيب المستلزمات والملابس الرياضية وتجهيزها بصورة لافتة، في لقطة حظيت بإشادة واسعة من الجماهير والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وتُعد هذه المبادرة امتداداً للصور الحضارية التي اعتادت المنتخبات السعودية تقديمها في المحافل الدولية، إذ لا يقتصر تمثيل الوطن على الأداء الفني داخل الملعب فقط، بل يشمل أيضاً السلوك والالتزام واحترام الأنظمة والمرافق العامة.



وفي الوقت الذي يواصل «الأخضر» مشواره في البطولة، تؤكد مثل هذه المواقف أن المنتخب السعودي يحمل رسالة أوسع من مجرد المنافسة الرياضية، تتمثل في عكس القيم الأصيلة للمجتمع السعودي وتقديم نموذج يُحتذى به في المسؤولية والانضباط والاحترام داخل الملاعب وخارجها.