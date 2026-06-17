كشفت إذاعة SER الإسبانية أن الجهاز الفني للمنتخب الإسباني اضطر للمجازفة نسبياً بإشراك النجم الشاب لامين يامال في مباراة اسبانيا ضد الرأس الاخضر، رغم استمرار المخاوف الطبية المرتبطة بإصابته العضلية السابقة.



ووفقاً للتقرير، فإن التوصيات الطبية كانت واضحة بضرورة منح لاعب برشلونة أقل عدد ممكن من الدقائق، نظراً لارتفاع خطر تعرضه لانتكاسة جديدة خلال مرحلة التعافي الحالية. إلا أن ظروف المباراة دفعت المدرب إلى إشراكه لفترة أطول من المخطط لها مسبقاً، وسط تواصل مستمر بين الجهاز الطبي والمدرب طوال اللقاء.



وأكدت الإذاعة أن القلق لا يرتبط بشعور يامال بأي آلام، بل يعود إلى أن خطر تجدد الإصابة لا يزال قائماً، وهو ما يدفع الاتحاد الإسباني للتعامل بحذر شديد مع اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً بعد عودته أخيراً من إصابة أبعدته عن الملاعب.



ويأتي ذلك في وقت يواصل المنتخب الإسباني مراقبة حالة نجمه الشاب عن كثب، مع ترقب قرار الجهاز الفني بشأن حجم مشاركته في المواجهات القادمة من كأس العالم 2026، تجنباً لأي مضاعفات قد تؤثر على مشواره في البطولة.