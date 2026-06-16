شهدت ساحة «التايمز سكوير» في نيويورك أجواء مشحونة وتوترات بين مجموعات من جماهير منتخبي الجزائر والأرجنتين، قبيل المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات كأس العالم 2026.



وبحسب شهود عيان وتقارير إعلامية، بدأت الواقعة بتبادل هتافات استفزازية بين أنصار «محاربي الصحراء» و«التانغو» المتجمعين في الساحة الشهيرة، قبل أن تتطور إلى مشادات وملاسنات بين الطرفين.



وانتشر على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» مقطع فيديو يوثق لحظات اشتباك بالأيدي بين عدد محدود من المشجعين، وسط حالة فوضى سرعان ما تدخلت على إثرها قوات شرطة نيويورك لفض النزاع والسيطرة على الموقف، وإعادة الهدوء إلى المنطقة دون تسجيل إصابات خطيرة.



يذكر أن ساحة «التايمز سكوير» تحولت خلال البطولة المشتركة بين أمريكا وكندا والمكسيك إلى نقطة تجمع رئيسية للجماهير الدولية، وتشهد وجوداً أمنياً مكثفاً لضمان سلامة المحتفلين.