وسط صخب ساحة «التايمز سكوير» وشاشاتها العملاقة التي لا تنام، حرصت مسنّة جزائرية على دعم منتخب بلادها في اللقاء المنتظر أمام نظيره الأرجنتيني، حامل لقب كأس العالم قطر 2022، على ملعب «كانساس سيتي» ضمن منافسات المجموعة العاشرة، في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الأولى وأكثرها قوة وإثارة.



خرجت المسنة بالزي الوطني التقليدي، لتشارك في مسيرة الجماهير وسط احتفالات كبيرة بالطبول والأعلام والأهازيج، ووثق المصور أولغا فيدوروفا، الزي الجزائري، ووسط هذا الزحام لم يكن مجرد لباس، كان رسالة فخر تقول: «حضرنا من شمال أفريقيا لنحتفل، لا لنغيب»، حتى لحظات التعب تحولت إلى لقطة تروي قصة جماهير سافرت آلاف الأميال لتعيش الحلم المونديالي، وتثبت أن كرة القدم تجمع ما فرقته السياسة والحدود.