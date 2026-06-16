قدمت المنتخبات الآسيوية انطلاقة مميزة في كأس العالم 2026، بعدما أنهت مبارياتها الست الأولى دون تلقي أي خسارة، مؤكدة التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم في القارة خلال السنوات الأخيرة.



وحققت المنتخبات الآسيوية حصيلة لافتة تمثلت في انتصارين وأربعة تعادلات، لتبقى جميعها دون هزيمة مع نهاية ظهورها الأول في دور المجموعات.



وكان منتخب كوريا الجنوبية أول المنتخبات الآسيوية تحقيقاً للفوز بعدما تغلب على التشيك بنتيجة 2-1، قبل أن تلحق به أستراليا بفوز مستحق على تركيا بهدفين دون رد.



أما السعودية ففرضت التعادل على أوروغواي بنتيجة 1-1 في واحدة من أبرز مفاجآت الجولة، فيما اقتنصت قطر نقطة ثمينة من سويسرا بالتعادل 1-1. وواصلت اليابان عروضها القوية بتعادل مثير 2-2 أمام هولندا، بينما خرجت إيران بتعادل 2-2 أمام نيوزيلندا.



وبهذا السجل المميز، تؤكد منتخبات آسيا أنها قادمة للمنافسة بقوة في مونديال 2026، بعدما نجحت في تجنب الخسارة خلال أول ست مباريات، في إنجاز يعكس ارتفاع مستوى القارة على الساحة العالمية.