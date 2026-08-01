كشف تقرير صحفي تقدم نادي طرابزون سبور التركي بعرض مغرٍ للنجم المصري محمد صلاح، للتعاقد معه في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

وبحسب ما نقلته صحيفة «آس» الإسبانية، قدم طرابزون سبور عرضاً يمتد لموسمين، براتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو، في محاولة لإقناع قائد المنتخب المصري بالانتقال إلى صفوفه.



تعثر مفاوضات بشكتاش

من جانبها، ذكرت شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية أن تعثر مفاوضات بشكتاش مع صلاح خلال الأيام الأخيرة لا يعني استبعاد انتقاله إلى الدوري التركي، إذ بات طرابزون سبور الوجهة الأقرب للنجم المصري في الوقت الحالي.

وأضافت أن صاحب المركز الثالث في الدوري التركي الموسم الماضي يسعى لحسم الصفقة، وأصبح قريباً من التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب.



اتفاق شفهي لم يكتمل

وأوضحت الشبكة أن بشكتاش كان قد توصل في وقت سابق إلى اتفاق شفهي مع صلاح يقضي بتوقيع عقد لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي، مقابل راتب سنوي صافٍ يبلغ 10 ملايين يورو، إضافة إلى مليوني يورو كمكافآت، قبل أن تتعثر الصفقة في مراحلها الأخيرة.



مسيرة استثنائية مع ليفربول

ورحل صلاح عن ليفربول هذا الصيف بعد تسعة أعوام حافلة بالإنجازات، خاض خلالها 442 مباراة وسجل 257 هدفاً، وأسهم في تتويج الفريق بتسعة ألقاب.