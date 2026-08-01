أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو سحب مقترح مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، الذي كان يقضي ببيع حصص في كيان جديد تابع للاتحاد، بقيمة تُقدر بـ20 مليار دولار.

وكان «فيفا» قد أعلن الأسبوع الماضي عزمه إنشاء كيان جديد بقيمة 20 مليار دولار، يتولى إدارة كأس العالم وغيرها من البطولات والفعاليات التي ينظمها، مع طرح ما يصل إلى 20% من أسهمه أمام مستثمرين خارجيين، إلا أن المقترح قوبل برفض قاطع من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

إنفانتينو: الهدف كان دعم الاتحادات

وقال إنفانتينو، في بيان رسمي: «كان الهدف من مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز» إتاحة ركيزة يمكن من خلالها تعزيز الاتحادات الوطنية ولعبتنا حول العالم بصورة أكبر، كما كان تنفيذ المشروع مشروطاً بحصوله على دعم أغلبية الاتحادات الوطنية الأعضاء، وبعد الانخراط في عملية تشاورية معها، ومع مجلس «فيفا»، والاتحادات القارية، ومختلف الجهات المعنية».

«فيفا» رضخ للضغوط

وأضاف رئيس «فيفا»: «لكن تبيّن أن المشروع أدى إلى حدوث انقسامات لم تعد تصب في خدمة هدفه الأصلي، بغض النظر عن مستوى الدعم الذي يحظى به، نتيجة لذلك، قررت سحب المشروع المقترح فوراً وبشكل نهائي».

دعوة إلى التوافق

واختتم إنفانتينو بيانه قائلاً: «من الآن فصاعداً، أعتزم جمع جميع الأطراف المعنية مجدداً خلال الأيام والأسابيع القادمة، انطلاقاً من روح المصلحة المشتركة التي تجمعنا حول اللعبة».