حسمت الفنانة المصرية مي عز الدين الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية بشأن حملها الأول، بعد انتشار تكهنات ربطت بين فقدانها الوزن وأزمتها الصحية السابقة، مؤكدة أن ما تردد لا أساس له من الصحة.

وأوضحت مي عز الدين في تصريحات تلفزيونية أن فقد نحو 4 كيلوغرامات من وزنها جاء نتيجة التزامها بنظام غذائي صحي فرضته طبيعة عملها، إذ أصبحت تعتمد على الأطعمة المشوية وتبتعد عن الوجبات الثقيلة، مؤكدة أن هذا النظام أصبح أكثر راحة بالنسبة لها.

تعليقها على الشائعات

وأكدت مي أنها لا تشعر بالانزعاج من تكرار التساؤلات حول حملها، معتبرة أن مثل هذه التوقعات طبيعية تجاه أي فنانة بعد الزواج ولا تنظر إليها باعتبارها تدخلاً متعمداً في حياتها الخاصة.

نفي شائعات الحمل

من جانبه، نفى زوجها أحمد تيمور حمل مي، قائلاً: «مي ليست حاملاً في الوقت الحالي»، معرباً عن أمله أن يرزقهما الله بالأطفال قريباً، مشدداً على أن الإنجاب رزق ونصيب، وأضاف: «بنقول يارب ادعوا لنا بس، أكيد إن شاء الله يحصل عاجلاً أو آجلاً لكن هو مش موجود دلوقتي».

وكشفت مي عز الدين سابقاً أنها تعرضت لوعكة صحية مفاجئة بسبب التهاب حاد داخل البطن، استدعى خضوعها لجراحة عاجلة بالمنظار لاستئصال الزائدة الدودية، مؤكدة أنها تجاوزت الأزمة بفضل الله بعد فترة علاج وتعافٍ.

تأجيل أحدث أعمالها

وعلى الصعيد الفني، ابتعدت مي عز الدين عن سباق دراما رمضان 2026 بعد تأجيل مسلسلها الجديد، فيما كان آخر أعمالها مسلسل «قلبي ومفتاحه» مع آسر ياسين ودينا الشربيني، والذي حظي بتفاعل جماهيري واسع عند عرضه.