أعلنت السلطات الفرنسية اليوم السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده البلاد خلال الموسم الحالي، بالقرب من مدينة بوردو المطلة على المحيط الأطلسي، مع استمرار وجود بؤر نشطة ومناطق ساخنة تستلزم المراقبة.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن تحسن الوضع سيسمح لأكثر من 10 آلاف شخص إضافي بالعودة إلى منازلهم، مشيراً إلى أن حرائق الغابات أتت منذ بداية العام على نحو 119 ألف هكتار في أنحاء فرنسا.

وغطى الحريق الذي اندلع غرب بوردو نحو 42 ألف هكتار، فيما أُجلي بسببه نحو 224 ألف شخص، سمحت السلطات لنحو 198 ألفاً منهم بالعودة إلى منازلهم.