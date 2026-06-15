واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج حضوره القاري اللافت، بعدما حجز مقعده في نهائي البطولة الآسيوية الـ28 للأندية أبطال الدوري، إثر فوزه على الكويت الكويتي بنتيجة 29-24 في مواجهة نصف النهائي التي جمعتهما مساء اليوم.



وقدم ممثل الكرة السعودية أداءً مميزاً أمام صاحب الأرض، ونجح في فرض أفضليته على مجريات اللقاء منذ الشوط الأول الذي أنهاه متقدماً بنتيجة 12-10، قبل أن يواصل تفوقه خلال الشوط الثاني ويوسع الفارق تدريجياً حتى حسم المواجهة بفارق خمسة أهداف.



ويعد وصول الخليج إلى النهائي للمرة الثالثة على التوالي تأكيداً على الاستقرار الفني والمستويات المميزة التي يقدمها الفريق خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبح أحد أبرز الأندية الآسيوية في كرة اليد.



وكان الخليج قد تُوج بلقب البطولة في نسخة 2024، قبل أن يحل وصيفاً في النسخة الماضية، ليعود مجدداً إلى المشهد الختامي باحثاً عن استعادة الكأس وإضافة إنجاز قاري جديد إلى سجل كرة اليد السعودية.



وسيواجه الخليج في المباراة النهائية فريق برقان الكويتي، الذي بلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه المثير على الدحيل القطري بنتيجة 32-31 في مواجهة نصف النهائي الثانية، ليضرب موعداً مع ممثل الوطن في صراع التتويج باللقب القاري.