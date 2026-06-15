حقق منتخب كوت ديفوار انتصارا صعبا أمام نظيره الإكوادوري بهدف دون رد في مستهل مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، في المباراة التي جمعتهما اليوم بمدينة فيلادلفيا الأمريكية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.



وسجل أماد ديالو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (90)، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة ليستقر في وصافة المجموعة خلف المنتخب الألماني الذي حقق فوزا عريضا على كوراساو بسبعة أهداف لواحد، بينما بقي رصيد منتخبي الإكوادور وكوراساو من دون نقاط في المركزين الثالث والرابع تواليا.



وبذلك يدخل «أماد ديالو»، تاريخ منتخب بلاده بعدما سجل هدفا قاتلا قاد به كوت ديفوار إلى فوز ثمين على الإكوادور، ليرفع بذلك رصيد كوت ديفوار التهديفي في تاريخ المونديال إلى 14 هدفا، بعد مشاركات سابقة في نسخ 2006 و2010 و2014، ما يعكس تطورا واضحا في الأداء الهجومي للمنتخب.



من جانبه أكد «ديالو» أن منتخب بلاده يدخل البطولة بطموحات كبيرة وأن فوزهم على الإكوادور يمنحهم دفعة قوية لمواصلة المشوار، وأضاف يقول:«فوزنا على منتخب فرنسا في خلال فترة التي سبقت المونديال منح اللاعبين ثقة إضافية».



ويلتقي منتخب كوت ديفوار مع نظيره الألماني في الجولة الثانية يوم 20 يونيو الجاري، ويواجه منتخب الإكوادور منتخب كوراساو يوم 21 يونيو الجاري.