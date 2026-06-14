شهدت مسيرة المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عامًا، انطلاقة استثنائية عقب تألقه في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025، إذ يستعد لخوض أول مشاركة له في كأس العالم FIFA 2026.



وتُقام النسخة المقبلة من البطولة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتشهد مشاركة تاريخية لـ8 منتخبات عربية، هي: قطر والجزائر والعراق والأردن والمغرب والسعودية وتونس ومصر.



ويلعب عبد الكريم في مركز رأس الحربة ضمن القائمة النهائية للمنتخب المصري المكونة من 26 لاعبًا، حيث يتواجد إلى جانب قائد المنتخب وأحد أبرز نجوم كرة القدم العربية والعالمية محمد صلاح، في مشهد يجسد لقاء جيلين من نجوم الكرة المصرية على الساحة العالمية.



وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، على أن يستهل مشواره بلقاء منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الدوحة على استاد لومين فيلد بمدينة سياتل الأمريكية.



وبدأت رحلة اللاعب الشاب نحو المنتخب الأول بعد ظهوره المميز في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025، التي شكلت محطة مفصلية في مسيرته الدولية.



وقال عبد الكريم في تصريح خاص إلى اللجنة المنظمة للبطولة: «كانت المشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة في قطر تجربةً لن تُنسى؛ فلأول مرة في حياتي أشعر حقًا بأنني على مسرح عالمي. شدة المنافسة، الضغط، والفخر بتمثيل بلدي، كلها عوامل اجتمعت لتجعل مني لاعبًا أكثر نضجًا وخبرة».



وجذبت أهدافه الحاسمة خلال البطولة أنظار كشافي الأندية الأوروبية الكبرى، الأمر الذي مهّد لانتقاله من النادي الأهلي المصري إلى نادي برشلونة الإسباني.



وبعد انضمامه إلى الجانب الإسباني، أثبت عبد الكريم جدارته بعدما سجل ثلاثية مع فريق الشباب، حاسمًا بذلك لقب المجموعة الثالثة من الدوري الإسباني للشباب.



وأضاف: «كان الانضمام إلى نادي برشلونة حلمًا طالما راودني، وكأس العالم تحت 17 سنة في قطر كان له دور لا يُنكر في تحقيق هذا الحلم. فقد أتاح لي هذا الحدث فرصة استعراض قدراتي أمام أفضل الأندية على مستوى العالم، وأثبت أنني قادر على تقديم أفضل ما لدي وتحمّل ضغوط المنافسة في أعلى مستوياتها. كما أن المنافسة أمام نخبة المواهب الصاعدة العالمية منحتني ثقة كبيرة».