تمنى المهاجم الدولي السابق نايف هزازي تحقيق المنتخب السعودي الفوز على منتخب الأوروغواي في المباراة الأولى بكأس العالم 2026، مبدياً ثقته في لاعبي الأخضر والمدرب دونيس الذي أظهر لمسات فنية «شاهدنا منتخبنا الوطني قدم مستويات فنية جيدة في المباريات الودية التي خاضها في المعسكر الإعدادي للمونديال الحالي».



وأكد هزازي لـ«عكاظ» أن مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الأوروغواي صعبة، مبيناً أن طموح نجوم الأخضر ليس الخروج بالتعادل بل الفوز، مضيفاً أن اللاعبين قادرون على تحقيق الانتصار، وحصد النقاط الثلاث «تبقى ثقتنا فيهم كبيرة».



وأوضح أن منتخب الأوروغواي دائماً مستوياته الفنية متكافئة أمام المنتخب السعودي أو المنتخبات العربية الأخرى، والفارق الروح المعنوية والأداء بقتالية من قبل اللاعبين وطريقة المدربين، وطريقة اللعب التي سيعتمدها المدرب ستساهم في تحقيق لاعبي الأخضر الفوز.



واختتم بقوله: «سبق أن شاركت مع المنتخب السعودي في المباراة الودية أمام الأوروغواي في 2014 ونجحت في تسجيل هدف التعادل للأخضر لينتهي اللقاء بنتيجة 1/1، ونجوم منتخبنا الوطني قادرون على تسجيل أكثر من هدف في المباراة الأولى في كأس العالم 2026».