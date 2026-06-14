أستراليا تحبط عودة تركيا إلى كأس العالم بثنائية 

حقق منتخب أستراليا فوزاً ثميناً على تركيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد) على ملعب (بي سي بليس)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مشاركة ديميرال

وشهدت المباراة مشاركة مدافع الأهلي ميريح ديميرال أساسياً في تشكيلة تركيا، لكن أستراليا أفسدت عودة المنتخب التركي إلى المونديال بعد غياب 24 عاماً.

إيرانكوندا يفتتح التسجيل

وافتتح منتخب أستراليا التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق نيستوري إيرانكوندا، الذي استلم الكرة على الجانب الأيسر، قبل أن يسيطر عليها ويدخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة قوية في مرمى حارس تركيا أوجور جان تشاكر.

ميتكالف يقضي على آمال تركيا

ومع ضغط تركيا على الدفاع الأسترالي في محاولة لإدراك التعادل، تلقى ديميرال ورفاقه صدمة جديدة بتسجيل أستراليا الهدف الثاني في الدقيقة 75، من تسديدة أطلقها كونور ميتكالف من خارج منطقة الجزاء.

ترتيب المجموعة الرابعة

بهذه النتيجة، يحتل منتخب أستراليا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف خلف الولايات المتحدة، بعد فوز البلد المشارك في استضافة البطولة بنتيجة 4-1 على باراغواي.