الأسطورة البرازيلية بيليه.. فخامة هذا الاسم تكفي عن أي سرد أو تعريف لموهبة غيّرت ملامح كرة القدم بالموهبة والأرقام التاريخية التي لم يُكسر بعضها حتى يومنا هذا.



وُلد أسطورة كرة القدم بيليه يوم 23 أكتوبر 1940 في مدينة ميناس جيرايس البرازيلية، أما سرد أرقامه التاريخية فهي قصة لا يمكن أن تصفها الأحرف ويكفي أن نقول إن اتحاد كرة القدم سماه لاعب القرن في عام 1999، كما أعلن «الفيفا» أنه أفضل هداف في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنتخب البرازيل، حيث سجّل 1283 هدفاً في 1363 مباراة، من بينها 92 "هاتريك"، وهو الفائز بكأس العالم 3 مرات.



وفي سن 17 كان أصغر لاعب في فريق أبطال العالم عندما شارك منتخب السامبا في الفوز بأول كأس عالم عام 1958 لأول مرة في تاريخ منتخب السامبا، قبل أن يدون اسمه في سجلات شرف الفائزين عامي 1962 و1970 ليصبح أول وآخر لاعب في التاريخ يشارك في فوز منتخب بلاده في ثلاث بطولات لكأس العالم.



وقبل أن يتم العشرين اعتبرته الحكومة البرازيلية ثروة وطنية ومنعت تصديره وبالأحرى احترافه إلا في أخريات أيامه في الملاعب عندما استقطبه نادي كوزموس الأمريكي لنشر كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية.



لعب أكثر من 1300 مباراة، في 80 بلداً، وسجل قرابة 1300 هدف، وأوقف حرباً بين بلدين، حيث توصلت نيجيريا وبيافرا إلى هدنة لمشاهدته وهو يلعب.



والصورة الملونة المنشورة له تعد بين الصور الأشهر في تاريخ كأس العالم، حيث وثقت لحظة فرحته العارمة بهدفه الافتتاحي في النهائي، حين التقى منتخبا البرازيل وإيطاليا في نهائي كأس العالم 1970 بالمكسيك، في لقاء تاريخي يتوج الفائز به بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، ليحتفظ بالكأس المسمى «جول ريميه» إلى الأبد.



سجل بيليه الهدف الأول في اللقاء من رأسية خاطفة باغتت الحارس إنريكو ألبرتوزي في الدقيقة 18، ليقفز إلى زميله جايرزينيو الذي حمله بين ذراعيه ليحتفلا معاً بالهدف وعلى وجهه فرحة عارمة، ويرفع يده مبتهجاً باقتراب النصر، في واحدة من أشهر الصور في تاريخ المونديال.



أهداف بيليه في نهائيات كأس العالم:



6 في 1958



1 في 1962



1 في 1966



4 في 1970