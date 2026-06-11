مع كل مونديال يجب أن نتوقف عند مبتكر هذا العرس الكروي العالمي الذي ينتظره سكان الكرة الأرضية مرة كل 4 سنوات.. الفرنسي «جول ريميه» هو النجم الحقيقي في كل المونديالات و«الأب الروحي» لأنه صاحب فكرة إقامة كأس العالم التي أبصرت النور بإقامة أول نسخة عام 1930 في الأوروغواي.



ولد جول ريميه عام 1874، وظهرت عليه علامات القائد مبكراً، ففي سن الثالثة والعشرين أسس في باريس مع شقيقه «مودست» وبعض الأصدقاء نادي رد ستار.



وحتى عام 1890 كانت كرة القدم الفرنسية غير قادرة على تنظيم نفسها بوجود اتحادات عدة مشتتة تتنافس في ما بينها، وبعد 6 سنوات نضجت شخصية «جول ريميه» ونضج معها أيضاً حسه التنظيمي وروعة التعبير لديه وصار رئيساً للجنة للفرنسية التي تضم اتحادات المناطق، ثم رئيساً للدوري الفرنسي عام 1910، وكان منطقياً أن ينتخب رئيساً للاتحاد الفرنسي الجديد لكرة القدم في 7 أبريل 1919، وبقي في هذا المنصب حتى عام 1949.



وبالتوازي مع هذه الوظيفة، لم يأل «جول ريميه» جهداً على الصعيد العالمي داخل الاتحاد الدولي «فيفا» الذي أسس عام 1904، وبعد الحرب العالمية الأولى انسحب الإنجليز الذين كانوا يسيطرون على لعبة كرة القدم من «الفيفا» لأنهم لا يستطيعون العيش مع «الأعداء» فلم يتأثر «الفيفا» بانسحابهم.



وفي الأول من مارس 1921، انتخب «جول ريميه» رئيساً لـ«الفيفا» في مؤتمر انفير ببلجيكا بناء على طلب من الدول الاسكندنافية، فلم يتوان في العمل من أجل إنشاء مسابقة تدعى كأس العالم، وقد تم ذلك بالفعل ونظمت البطولة الأولى في الأوروغواي.



وفي عام 1946 احتفل مؤتمر فيفا في لوكسمبورغ بالذكرى الـ25 لتوليه منصب الرئيس، وأطلق على الكأس اسم كأس «جول ريميه»، وفي 21 يونيو 1954 تخلى عن منصبه وعُين رئيساً فخرياً لـ«الفيفا»، ثم غيبه القدر في 16 أكتوبر 1956 عن عمر 82 عاماً.