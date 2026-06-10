أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2027 التي تستضيفها ألمانيا، عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات مصر وإيطاليا والرأس الأخضر، عقب تأهل الأخضر إلى البطولة ببطاقة الدعوة التي منحها له الاتحاد الدولي لكرة اليد.



ويستعد المنتخب السعودي لخوض مشاركته الـ11 في تاريخ بطولات العالم، باحثاً عن تسجيل حضور مميز ومواصلة ظهوره بين نخبة منتخبات اللعبة على المستوى الدولي.



وتشكل مصر أبرز تحديات الأخضر في المجموعة الثانية، في ظل مكانتها كأحد أقوى المنتخبات العربية والعالمية، فيما تبدو مواجهتا إيطاليا والرأس الأخضر في غاية الأهمية للمنتخب السعودي في سعيه لتحقيق نتائج إيجابية خلال الدور التمهيدي.



وجنبت القرعة المنتخب السعودي الوقوع في بعض المجموعات الأقوى التي ضمت منتخبات من الصف الأول عالمياً، ما يمنح الأخضر فرصة لخوض منافسات متوازنة نسبياً مقارنة ببعض المجموعات الأخرى التي جاءت أكثر صعوبة.



وتترقب الجماهير السعودية انطلاقة البطولة لمعرفة قدرة الأخضر على تقديم مستوى مميز، وتحقيق نتائج تعكس مكانتها المتنامية على الساحتين الآسيوية والعالمية.