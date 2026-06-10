أبدى مدرب منتخب الأرجنتين «ليونيل سكالوني» رضاه التام عن جاهزية منتخب بلاده قبل أقل من أسبوع من انطلاق مشوار الدفاع عن لقب كأس العالم 2026، إثر فوزه في اللقاء الودي على آيسلندا 3-0.



وقال المدرب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كان لقاء صعباً لأننا على بعد أقل من أسبوع من الظهور الأول، وكنا نريد أن ينهي جميع اللاعبين المباراة بشكل جيد، وخط الدفاع أثبت اليوم قدرته على مواجهة الخصوم وأزال الكثير من الشكوك حول ما قد يحتاجه الفريق في مباريات المونديال".



وأشاد سكالوني بروح اللاعبين وتركيزهم في البروفة الأخيرة، وقال: «رؤية لاعبين بهذه الجودة وهم يركضون يعطيك إحساساً بأن الفريق موجود ورسالة للجماهير تؤكد أننا هنا وبخير وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة».