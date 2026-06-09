أعلن ريال مدريد، اليوم (الثلاثاء)، رحيل ألفارو أربيلوا عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

بيان ريال مدريد

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «توصل نادي ريال مدريد وألفارو أربيلوا إلى اتفاق لإنهاء فترته مدرباً للفريق الأول».

وأضاف: «يشعر ريال مدريد بامتنان كبير لألفارو أربيلوا، الذي أظهر طوال مسيرته في النادي، منذ انضمامه إلى أكاديميتنا، الولاء والالتزام والاحترافية، وتمثل شخصيته نموذجاً لقيم نادينا».

وختم البيان: «ريال مدريد، الذي سيظل دائماً بيته، يتمنى لألفارو أربيلوا ولجميع أفراد عائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم».

موسم صفري

وكان أربيلوا قد تولى تدريب ريال مدريد في يناير الماضي خلفاً لمواطنه تشابي ألونسو، لكنه فشل في تحقيق أي لقب، إذ ودع الفريق كأس ملك إسبانيا من دور الـ16 على يد ألباسيتي، كما انتهى مشوار الملكي في دوري أبطال أوروبا عند دور ربع النهائي بالخسارة أمام بايرن ميونخ، قبل أن يخسر لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي برشلونة.

مورينيو يقترب من العودة

ويستعد ريال مدريد لإعلان عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق في ولاية ثانية، إذ أكد فلورنتينو بيريز، عقب إعادة انتخابه رئيساً للنادي الأحد الماضي، أن مورينيو سيكون المدرب الجديد للفريق.