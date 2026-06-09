أعلن ريال مدريد، اليوم (الثلاثاء)، تقديم عرضٍ تاريخي إلى أتلتيكو مدريد لضم مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تفاصيل العرض

وقال النادي الملكي في بيان: «عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد اليوم، قدّمنا عرضاً بقيمة 150 مليون يورو لنادي أتلتيكو مدريد للتعاقد مع اللاعب جوليان ألفاريز».

رفض من أتلتيكو مدريد

وأضاف البيان: «بعد مراجعة وتقييم العرض، أعرب نادي أتلتيكو مدريد عن امتنانه للاقتراح المقدم في إطار العلاقات الجيدة بين الناديين، ورفضه، مشيراً إلى شرط جزائي في عقد اللاعب».

ويُقدَّر الشرط الجزائي في عقد ألفاريز مع أتلتيكو مدريد بنحو 500 مليون يورو، وهو مبلغ يُعد من المستحيل دفعه من أي نادٍ في الوقت الحالي.

وكان رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، قد وعد بتقديم أغلى عرض في تاريخ النادي لأحد اللاعبين، حال إعادة انتخابه رئيساً للنادي، وهو ما تحقق.

ألفاريز ضمن اهتمامات برشلونة

ويُعد جوليان ألفاريز على رأس اهتمامات الغريم التقليدي برشلونة لتعويض رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكن أتلتيكو مدريد يتمسك بخدمات نجمه.

مدة العقد والقيمة السوقية

ويمتد عقد النجم الأرجنتيني مع أتلتيكو مدريد حتى 30 يونيو 2030، فيما تُقدَّر قيمته السوقية بـ90 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

أرقام ألفاريز

وشارك ألفاريز في 49 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد في مختلف المسابقات خلال موسم 2025-2026، سجل خلالها 20 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة.