أعلن الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ميشيل بلاتيني، مقاضاة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، قبل يومين فقط من انطلاق بطولة كأس العالم 2026.

شكوى جنائية ضد رئيس «فيفا»

وبحسب ما نقلته شبكة «بي بي سي»، تتهم الشكوى الجنائية، التي تقدم بها بلاتيني أمام المحاكم الفرنسية، إنفانتينو واثنين من المسؤولين السابقين في «فيفا»؛ هما المدير القانوني السابق ماركو فيليغر، ورئيس لجنة التدقيق السابق دومينيكو سكالا، بالملاحقة الكيدية.

مطالبة بتعويض مالي

وفي دعوى مدنية منفصلة، يسعى بلاتيني، البالغ من العمر 70 عاماً، إلى الحصول على تعويض مالي من «فيفا»، بسبب ما وصفه بجهود مزعومة لمنع انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم.

تبرئة بعد سنوات من الجدل

وشغل بلاتيني، قائد المنتخب الفرنسي السابق، منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بين عامي 2008 و2015، وكان المرشح الأوفر حظاً لخلافة سيب بلاتر في رئاسة «فيفا» عام 2016، إلا أن بلاتيني وبلاتر تورطا في عام 2015 في مزاعم احتيال وفساد مرتبطة بدفعة مالية بلغت مليوني فرنك سويسري (1.6 مليون جنيه إسترليني)، حصل عليها بلاتيني عام 2011، وقيل إنها كانت مصرحاً بها من قبل بلاتر.

وأدت القضية إلى استقالة بلاتر من منصبه، كما أنهت آمال بلاتيني في تولي رئاسة «فيفا»، كما أوقفت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي المسؤول الفرنسي لمدة ثماني سنوات، قبل أن تُخفض العقوبة لاحقاً إلى أربع سنوات بقرار من محكمة التحكيم الرياضي.

وواجه بلاتيني وبلاتر لاحقاً اتهامات جنائية، قبل أن تتم تبرئتهما من تهم الفساد من قبل محكمة الاستئناف الجنائية الفيدرالية السويسرية في مارس 2025.