تشهد كأس العالم مشاركة مميزة بوجود 48 منتخباً تم تقسيمهم إلى 12 مجموعة. ونظراً لتقارب مستويات أغلب المنتخبات الموجودة فقد وضع اﻻتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) معايير كسر التعادل في مجموعات كأس العالم.



وتم تقسيم المعايير إلى ثلاث خطوات لحسم ترتيب المنتخبات في المجموعات، ففي حال تساوى منتخبان أو أكثر بعدد النقاط في المجموعة نفسها بعد ختام دور المجموعات، تُطبَّق المعايير التالية بالترتيب أدناه لتحديد المراكز:



الخطوة الأولى: أكبر عدد من النقاط المحققة في مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية، ومن ثم أفضل فارق أهداف في مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية، ومن ثم أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية.



إذا تعذر حسم الترتيب وفق هذه الإجراءات، تُطبَّق المعايير التالية على المنتخبين أو المنتخبات المتساوية في عدد النقاط فسيتم العمل على الخطوة الثانية.



الخطوة الثانية: أفضل فارق أهداف في جميع مباريات المجموعة، ومن ثم أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة، ومن ثم أعلى درجة انضباط للفريق (اللاعبون ومسؤولو الفريق) وفقًا لعدد البطاقات الصفراء والحمراء المتحصل عليها.



إذا تعذر حسم الترتيب وفق إجراءات الخطوتين الأولى والثانية أعلاه، فسيتم اللجوء للخطوة الثالثة.



الخطوة الثالثة: يُرتَّب المنتخبان أو المنتخبات المتساوية في النقاط وفقًا لأحدث إصدار منشور من التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر من اﻻتحاد الدولي لكرة القدم.