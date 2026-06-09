أعلنت «فيفا» حرمان الحكم الصومالي عمر عبدالقادر أرتان من المشاركة في كأس العالم 2026، بعد رفض السلطات الأمريكية السماح له بدخول الولايات المتحدة، رغم اختياره ضمن قائمة الحكام المعتمدين لإدارة مباريات البطولة.

ووصل أرتان إلى مطار ميامي الدولي قادماً من إسطنبول، إلا أنه خضع لإجراءات تفتيش إضافية قبل أن تقرر سلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية منعه من الدخول بسبب ما وصفته بـ«مخاوف تتعلق بعمليات التحقق الأمني».

وقالت السلطات الأمريكية إن جميع المسافرين، بمن فيهم الرياضيون والمدربون وأعضاء البعثات الرسمية، يخضعون لإجراءات تدقيق فردية وفقاً لمتطلبات الأمن القومي وقوانين الهجرة الأمريكية.

أول حكم صومالي في المونديال

ويعد أرتان أحد أبرز الحكام الأفارقة، إذ تُوج بجائزة أفضل حكم ساحة في أفريقيا لعام 2025 من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كما كان من المقرر أن يصبح أول حكم صومالي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم.

واختار «فيفا» الحكم الصومالي ضمن 52 حكماً تم انتقاؤهم لإدارة مباريات البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد عملية اختيار وصفها الاتحاد الدولي بأنها «دقيقة وشاملة» واستمرت أكثر من ثلاثة أعوام.

كما سبق لأرتان، الذي نال الشارة الدولية عام 2018، إدارة مباريات في كأس الأمم الأفريقية وعدد من البطولات القارية.

«فيفا»: القرار بيد الدولة المستضيفة

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن أرتان لن يتمكن من حضور المعسكرات التحضيرية أو إدارة مباريات البطولة بعد قرار منعه من دخول الولايات المتحدة.

وأوضح متحدث باسم «فيفا» أن الاتحاد الدولي لا يتدخل في إجراءات الهجرة أو منح التأشيرات، مشيراً إلى أن السلطات الأمريكية أبلغته بأن وضع الحكم الصومالي لن يتغير في الوقت الراهن.

وأضاف أن الدولة المستضيفة تظل صاحبة القرار النهائي في منح التأشيرات والسماح بدخول الأفراد إلى أراضيها، وفقاً لما جرت عليه العادة في البطولات السابقة.

الصومال ضمن قائمة الدول الخاضعة لقيود السفر

ويأتي القرار في ظل إدراج الصومال ضمن قائمة الدول المشمولة بقيود السفر التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ما يفرض إجراءات تدقيق إضافية على مواطني تلك الدول عند طلب الدخول إلى الولايات المتحدة.

ولم تكشف السلطات الأمريكية عن الأسباب التفصيلية التي أدت إلى رفض دخول أرتان، مكتفية بالإشارة إلى اعتبارات مرتبطة بعمليات التحقق الأمني.