ينهي مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيس تحضيراته الفنية للمواجهة الودية الثالثة أمام منتخب السنغال الأربعاء القادم، الساعة 2:00 صباحاً، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس في المعسكر الذي تحتضنه مدينة أوستن، في ختام البرنامج الإعدادي لمباريات بطولة كأس العالم 2026، التي ستنطلق الخميس القادم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وكان الأخضر واصل تدريباته على ملعب Q2 في مدينة أوستن من دون حضور وسائل الإعلام. وأجرى المدرب دونيس مناورة كروية ركز من خلالها على تطبيق اللاعبين الأسلوب الفني، والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة السنغال القادمة. وشهدت التدريبات مشاركة المدافع حسان تمبكتي بعد اكتمال جاهزيته، فيما واصل الحارس نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص بمتابعة الجهاز الطبي.



يذكر أن المنتخبين السعودي والسنغالي التقيا في مباراتين وديتين دوليتين فقط على مر التاريخ، وتفوق المنتخب السعودي في المباراتين بنتيجة (3-2)، إذ أقيمت المباراة الأولى في 17 سبتمبر 1998 على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وانتهت بانتصار الأخضر (3-2)، والمباراة الثانية أقيمت في 14 مايو 2002 على استاد الملك فهد الدولي بالرياض قبل كأس العالم 2002، وانتهت بفوز السعودية (3-2).



انفوجرافيك



مواجهات السعودية والسنغال



المباراة الأولى



1998/9/17



فاز الأخضر 2/3



المباراة الثانية



2002/5/14



انتصر الأخضر 2/3