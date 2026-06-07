يشهد كأس العالم 2026 حضور عدد من المواهب العربية الشابة التي خطفت الأنظار بظهورها المبكر على الساحة الدولية، لتسجل أسماءها ضمن قائمة أصغر اللاعبين المشاركين في البطولة العالمية. وبرز المصري حمزة عبدالكريم كأصغر لاعب عربي في المونديال بعمر 18 عاماً و161 يوماً، ليحتل المركز الخامس في قائمة أصغر لاعبي البطولة بشكل عام.



وجاء المغربي أيوب بوعدي في المركز الثاني عربياً بعمر 18 عاماً و252 يوماً، بعدما اختار تمثيل أسود الأطلس على المستوى الدولي، ليمنح منتخب بلاده دفعة شبابية مهمة قبل انطلاق المنافسات.



أما التونسي ريان اللومي فحل ثالثاً بين أصغر اللاعبين العرب في البطولة بعمر 18 عاماً و267 يوماً، مؤكداً الحضور القوي للمواهب الشابة العربية على أكبر مسرح كروي في العالم.



ويعكس وجود هذا الثلاثي الشاب في قوائم منتخباتهم الثقة المتزايدة في المواهب العربية الصاعدة، وقدرتها على منافسة كبار النجوم في نسخة تاريخية من كأس العالم تضم 48 منتخباً للمرة الأولى.