أوضح مدرب منتخب مصر حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية ودية مصر والبرازيل، أن المنتخب المصري واجه منتخباً قوياً ومميزاً، وكان يبحث عن الفوز.



وقال: «الهدف من مواجهة منتخبات كبيرة، هو الإعداد القوي قبل كأس العالم، مضيفاً أن مصطفى زيكو من مكاسب المباراة ومنتخب مصر، وانتظر الكثير منه، بينما نفتقد إسلام عيسى ومحمد حمدي، للإصابة».



وأضاف: «أبحث دائماً عن أفضل اللاعبين، وأعمل على انضمام اللاعب المناسب للمنتخب والمباريات وفقاً لكل مرحلة، مشيراً إلى أن تواجد الحارس مصطفى شوبير لأنه مميز دائماً، ويسعى لتكوين فريق لمستقبل الكرة المصرية».



وأكد حسام حسن أن المباراة الأولى في كأس العالم أمام بلجيكا ستكون صعبة للغاية، ومجموعتنا قوية، وأما اللاعب محمد صلاح فقد خضع لبرنامج تأهيلي مع ليفربول ثم منتخب مصر، وأصبح جاهزاً لخوض المباريات، فيما



حمزة عبدالكريم من اللاعبين الجيدين وأعمل على إكسابه خبرة وقوة المباريات.



واختتم المؤتمر الصحفي، بقوله: «أنا سعيد بالتجارب الأخيرة للمنتخب المصري أمام منتخبات السعودية وروسيا وإسبانيا، وكذلك بتصريحات مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي، عن منتخب بلادي».