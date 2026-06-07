لم تمنع قلة مشاركات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مع نابولي الايطالي من استعادة مكانه في صفوف منتخب بلاده، بعدما دخل قائمة بلجيكا المشاركة في كأس العالم 2026 رغم أنه لم يلعب سوى 65 دقيقة بقميص فريقه الإيطالي خلال الفترة الماضية.



ويعوّل المنتخب البلجيكي على خبرة هدافه التاريخي في قيادة الخط الأمامي خلال البطولة، خصوصاً بعد عودته إلى التسجيل دوليّاً في المباريات التحضيرية للمونديال، مؤكداً جاهزيته للمساهمة في مشوار «الشياطين الحمر».



وتُجسد عودة لوكاكو قصة إصرار لافتة، إذ انتقل من معاناة الإصابات وقلة الدقائق مع ناديه إلى تمثيل بلاده في أكبر محفل كروي عالمي، مستنداً إلى خبرته الكبيرة وسجله الحافل مع المنتخب البلجيكي.



ويأمل البلجيكيون أن ينجح مهاجمهم المخضرم في استعادة بريقه خلال النهائيات، وأن يقود المنتخب لتحقيق مشاركة مميزة في كأس العالم، مستفيداً من خبرته الطويلة في البطولات الكبرى.