أكد مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، ليونيل سكالوني، أن قائد المنتخب ليونيل ميسي يواصل التعافي من الإصابة التي تعرض لها أخيراً، مشيراً إلى إمكانية مشاركته لدقائق محدودة خلال المباراتين الوديتين القادمتين استعداداً لنهائيات كأس العالم 2026.



وقال سكالوني الذي قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب بطولة كوبا أمريكا 2021، وكأس العالم FIFA قطر 2022، في تصريحات صحفية إن حالة ميسي جيدة، موضحاً أن قائد المنتخب عاد للتدرب جزئياً مع المجموعة ولم يعد يتدرب بشكل منفرد بشكل كامل.



وأضاف: «من الممكن أن يلعب لبضع دقائق في المباريات الودية، وسنرى إن كان ذلك في مباراة الغد أو المباراة التالية.. إنه أفضل بكثير الآن، وهذا يمنحنا شعوراً بالاطمئنان».



ويخوض المنتخب الأرجنتيني، «حامل لقب كأس العالم»، مباراة ودية أمام منتخب هندوراس في مدينة كولدج ستيشن بولاية تكساس، قبل أن يواجه منتخب آيسلندا الثلاثاء القادم في مدينة أوبورن بولاية ألاباما.



ويتابع الجهاز الطبي للمنتخب الأرجنتيني عن كثب حالة ميسي (38 عاماً)، بعدما تعرض لإصابة في وتر أخيل الأيسر خلال آخر مباراة خاضها مع فريقه إنتر ميامي، ما أثار الشكوك حول مشاركته في المواجهة الودية الأولى.



وفي سياق متصل، يواصل الظهيران الأيمنان ناهويل مولينا وغونسالو مونتييل التعافي من إصابات عضلية، ما دفع الجهاز الفني لاستدعاء أغوستين غياي ونيكولاس كابالدو لتعويض غيابهما خلال المباراتين الوديتين.



كما أعلن سكالوني أن الحارس خوان موسو سيكون أساسياً أمام هندوراس، في ظل غياب الحارس الأول إيميليانو مارتينيز بعد تعرضه لكسر في إصبع يده اليمنى خلال عمليات الإحماء قبل نهائي بطولة الدوري الأوروبي.



وقرر الجهاز الطبي إراحة مارتينيز خلال المباراتين الوديتين، على أن يكون جاهزاً للمشاركة في المباراة الافتتاحية للأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2026 أمام منتخب الجزائر يوم 16 يونيو الجاري في مدينة كانساس سيتي.