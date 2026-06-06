كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن نادي الهلال توصل إلى اتفاق نهائي مع الأسكتلندي ريتشارد هيوز، لتولي منصب المدير الرياضي، بعد الاتفاق على الشروط كافة بين الطرفين، فيما لم يتبقَّ سوى توقيع العقد الرسمي.



وبحسب المصادر، سيباشر الفريق المساعد له أعماله فور إتمام التوقيع، على أن يبدأ هيوز مهماته رسمياً خلال هذا الصيف.



ويضم فريقه سايمون فرانسيس مديراً فنياً، ومارك بورشيل مديراً للكشافين، إلى جانب أربعة أعضاء آخرين، على أن يتولوا مهماتهم أواخر يونيو الجاري للإشراف على الجوانب الرياضية والفنية في النادي استعداداً للموسم القادم.



ويُعد هيوز من الأسماء المعروفة في الإدارة الرياضية الإنجليزية، بعدما جمع بين مسيرة داخل الملاعب وأخرى في العمل الإداري. وُلد في 25 يونيو 1979 بمدينة غلاسكو الأسكتلندية، ولعب في مركز خط الوسط، وبدأ مسيرته مع أتالانتا الإيطالي قبل انتقاله إلى بورنموث، الذي مثله بين 1998 و2014، وخاض معه 380 مباراة سجل خلالها 20 هدفاً، كما مثّل منتخب أسكتلندا في خمس مباريات دولية.



وعقب اعتزاله اللعب، اتجه إلى العمل الإداري، وشغل منصب المدير الرياضي في بورنموث، وأسهم في ملفات تتعلق بالتخطيط الرياضي والتعاقدات، قبل أن ينتقل إلى تجارب تنفيذية أخرى في كرة القدم الإنجليزية.



ومنذ توليه منصب المدير الرياضي في ليفربول خلال مارس 2024، شارك في إعادة بناء الهيكل الرياضي للنادي بالتعاون مع مايكل إدواردز، وأسهم في عملية اختيار المدرب أرني سلوت خلفاً ليورغن كلوب، كما أشرف على عدد من التعاقدات البارزة ضمن إستراتيجية النادي لتدعيم صفوفه.



ويعتمد هيوز على توظيف البيانات والتحليل الفني في دعم القرارات الرياضية والتعاقدية، وهو النهج الذي ارتبط باسمه خلال السنوات الأخيرة في الأندية التي عمل بها، ما جعله أحد الأسماء البارزة في الإدارة الرياضية الحديثة داخل الكرة الإنجليزية.



ويترقب الهلال إتمام الإجراءات النهائية الخاصة بالتعاقد، تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من العمل الرياضي والإداري استعداداً للموسم القادم، في إطار سعي النادي إلى تعزيز منظومته الفنية وتطوير آليات العمل المرتبطة ببناء الفريق.