بدأ مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيس تحضيراته الفنية للمواجهة الودية الثالثة أمام منتخب السنغال، الأربعاء القادم، الساعة 2:00 صباحاً، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس، في ختام المعسكر الإعدادي لمباريات بطولة كأس العالم 2026، التي ستبدأ الخميس القادم، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إذ ستستقر بعثة الأخضر بمدينة أوستن؛ وهي المقر الرئيسي لها خلال المشاركة في المونديال القادم.



ويسعى المدرب دونيس من خلال اللقاء الأخير ضد منتخب السنغال لاعتماد الأسلوب الفني المناسب، والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة منتخب الأوروغواي، الأربعاء 16 يونيو الجاري، الساعة 1:00 صباحاً، على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم القادمة.



وكان المنتخب السعودي تفوق على منتخب بورتوريكو بثلاثية نظيفة سجلها سلطان مندش، وعبدالله الحمدان، وسالم الدوسري، في المباراة التي أقيمت على ملعب Q2 في مدينة أوستن.



يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم القادمة، إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروغواي، والرأس الأخضر.