احتجاز أيمن حسين 7 ساعات في مطار شيكاغو.. ما السبب؟

احتجزت سلطات الهجرة الأمريكية في مطار شيكاغو المهاجم العراقي أيمن حسين، بعد وصول منتخب «أسود الرافدين» إلى الولايات المتحدة، استعداداً للمشاركة في كأس العالم.

7 ساعات تحت التحقيق

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن أيمن حسين لم يُفرج عنه إلا بعد سبع ساعات من الاستجواب والتحقيق في المطار، حيث يبدو أن هناك خطأً ما حدث بينه وبين مواطن عراقي آخر، وفي الوقت ذاته، كانت السلطات العراقية على اتصال دائم به في محاولة لتخفيف محنته.

معاناة شخصية مع الإرهاب

وأضافت الصحيفة أن أيمن حسين، البالغ من العمر 30 عاماً، عانى ويلات الإرهاب على الصعيد الشخصي؛ فقد قُتل والده، الذي كان يعمل جندياً، على يد تنظيم القاعدة عام 2008، وبعد ست سنوات اختطف تنظيم داعش شقيقه، الذي لا يزال مصيره مجهولاً حتى اليوم.

هدف تاريخي قاد العراق إلى المونديال

وكان أيمن حسين قد سجل هدفاً حاسماً أهّل منتخب بلاده إلى كأس العالم، بعد غياب دام 40 عاماً منذ آخر مشاركة للعراق في مونديال المكسيك عام 1986.

مجموعة العراق

ويقع المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.