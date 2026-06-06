ليلة طويلة عاشها المنتخب السعودي في أوستن، إذ توقفت فيها المباراة الودية أمام بورتوريكو 100 دقيقة، رغم ذلك خرج «الأخضر» بفوز معنوي كبير قبل انطلاقة المونديال، وكذلك شهدت المباراة مشاركة 22 لاعباً للاطمئنان على مستوياتهم وخلق روح تنافسية عالية على مختلف المراكز، وانعكس ذلك إيجاباً على مركز رأس الحربة بين عبدالله الحمدان وفراس البريكان، كما استعاد قائد المنتخب سالم الدوسري ثقته بنفسه بعد هدف المباراة الثالث الذي سجله.



ودخل الثنائي عبدالله الحمدان وسلطان مندش قائمة أبرز نجوم المنتخب السعودي خلال فترة الإعداد الأخيرة لكأس العالم 2026، بعدما سجلا 4 أهداف من أصل 5 أحرزها الأخضر في آخر 3 مباريات ودية، ليؤكدا جاهزيتهما لقيادة الخط الأمامي في الحدث العالمي.



وبدأت السلسلة التهديفية في مواجهة صربيا، عندما منح عبدالله الحمدان المنتخب السعودي التقدم مبكراً بعد استغلاله خطأ دفاعياً، قبل أن تنتهي المباراة بخسارة الأخضر بنتيجة 2-1.



وفي المباراة التالية أمام الإكوادور، سجل سلطان مندش هدف السعودية الوحيد في اللقاء، مقلصاً الفارق في الدقائق الأخيرة من المواجهة التي انتهت بخسارة الأخضر 2-1.



أما أمام بورتوريكو، فقد واصل الثنائي تألقه، إذ افتتح سلطان مندش التسجيل، قبل أن يضيف عبدالله الحمدان الهدف الثاني، فيما اختتم سالم الدوسري الثلاثية، ليحقق المنتخب السعودي فوزاً معنوياً مهماً قبل انطلاق كأس العالم.



وبالأرقام، سجل الحمدان ومندش 80% من أهداف المنتخب السعودي في آخر 3 وديات، في مؤشر واضح على الحضور الهجومي المؤثر للثنائي قبل خوض منافسات كأس العالم 2026.