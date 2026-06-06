في كأس العالم، لا تُصنع الأساطير داخل الملعب فقط، بل على مقاعد المدربين أيضاً. فهناك من حقق المجد في سن مبكرة، وهناك من انتظر سنوات طويلة حتى يرفع الكأس الذهبية، وبينهما كُتبت فصول لا تُنسى من تاريخ اللعبة.



عندما انطلقت النسخة الأولى من كأس العالم عام 1930، كان الأوروغوياني «ألبرتو سوبيسي» يقود منتخب بلاده وهو لا يزال في الـ32 من عمره، لم يكن أحد يتوقع أن ذلك الشاب سيقود الأوروغواي إلى أول لقب عالمي في التاريخ، ليصبح أصغر مدرب يحقق كأس العالم، وهو رقم ظل صامداً على مدار ما يقارب قرناً من الزمن.



مرت السنوات، وتعاقبت الأجيال، وتغيرت كرة القدم كثيراً، لكن أحداً لم يتمكن من كسر الرقم الذي سجله «سوبيسي» في مونديال 1930.



وبعد ثمانية عقود تقريباً، شهد العالم رقماً تاريخياً من نوع آخر، ففي مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، قاد الإسباني«فيسنتي ديل بوسكي» منتخب بلاده نحو أول لقب عالمي في تاريخه، ليصبح أكبر مدرب يتوج بكأس العالم بعمر 60 عاماً.



وبين أصغر مدرب رفع الكأس وأكبر مدرب حققها، تمتد رحلة طويلة من الأحلام والإنجازات والأسماء الخالدة التي مرت على البطولة الأهم في عالم كرة القدم.



المفارقة اللافتة أن الفارق بين الرقمين يبلغ 28 عاماً كاملة، لكن النتيجة كانت واحدة؛ رفع كأس العالم. فسواء كنت في الـ32 أو الـ60 من العمر، يبقى النجاح في المونديال مرهوناً بالقدرة على قيادة فريق كامل نحو المجد في أكبر مسرح كروي على وجه الأرض.



ولهذا سيبقى اسم «ألبرتو سوبيسي» محفوراً كأصغر مدرب توج بالعالم، فيما سيظل «فيسنتي ديل بوسكي» أكبر من حقق الإنجاز ذاته، في رقمين استثنائيين نجحا في مقاومة الزمن رغم مرور عشرات النسخ من كأس العالم.