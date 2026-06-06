شارك وفد من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، برئاسة المدير التنفيذي للاتحاد شيماء الحصيني، في منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي (MESIF) الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من ٢ إلى ٣ يونيو ٢٠٢٦، بحضور عدد من القيادات العليا والمستثمرين وصنّاع القرار؛ لمناقشة مستقبل الرياضة في المنطقة وخارجها.



واستعرضت المدير التنفيذي -خلال المنتدى- جهود الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في تعزيز العلاقات الدولية، في إطار التزام المملكة ببناء منظومة رياضية مجتمعية مستدامة، كما ناقشت مع عدد من المتحدثين دور الابتكار والاستثمار والاستراتيجيات الوطنية في تسريع نمو القطاع الرياضي في الشرق الأوسط.



وشاركت شيماء الحصيني في جلسة حوارية بعنوان «الرياضة القاعدية والمشاركة المجتمعية الواسعة في الشرق الأوسط.. تعزيز الصحة والمجتمع والأثر الاجتماعي»، إلى جانب لاعب كرة القدم المحترف ويليام تروست إيكونغ، لاعب النادي الأهلي، وليزي فلوك، خبيرة في الأداء الرياضي، والدكتور أنس أفنديوغلو، مدير عام في وزارة الشباب والرياضة التركية.



وقالت شيماء الحصيني خلال الجلسة إن المشاركة في منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي أتاحت للاتحاد فرصة مهمة للحوار مع عدد من القيادات الرياضية التي تُسهم في دفع نمو القطاع الرياضي في المنطقة، وأضافت: «المشاركة مكّنتنا من استعراض تجربة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في تطوير برامج مجتمعية تستهدف مختلف الأعمار والخلفيات، وتعزز دور الرياضة في دعم الصحة وجودة الحياة والأثر الاجتماعي».



ويُعَد منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي، الذي استضافه ملعب توتنهام هوتسبير، مؤتمراً ومعرضاً عالمياً يجمع الحكومات الإقليمية والعلامات الرياضية؛ بهدف دعم تطوُّر القطاع الرياضي المتنامي في الشرق الأوسط. وتناولت جلسات المنتدى على مدى يومين عدداً من المحاور الرئيسية، شملت توسيع شراكات القطاع الخاص، وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعم الابتكار، وإعادة تعريف الرياضة بوصفها أداة لصناعة الإرث وتعزيز الهوية والدبلوماسية.



وشهد المنتدى في نسخة هذا العام حضور أكثر من 400 مشارك، و20 راعياً، إلى جانب أكثر من 50 قيادياً بارزاً من مختلف مجالات الاستثمار الرياضي، بما يعكس اتساع نطاق المنتدى وتركيزه على الحوكمة، والاستثمار، والبنية التحتية، وتطوير الرياضة القاعدية، وربط قطاع الرياضة في الشرق الأوسط بالشركاء الدوليين ومقدمي الحلول العالمية.