تلقى منتخب ألمانيا ضربة موجعة قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم 2026، بإصابة نجم الوسط الشاب لينارت كارل.

تفاصيل الإصابة

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، غادر كارل الحصة التدريبية قبل نحو 20 دقيقة من نهايتها، متوجهاً بمفرده إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس، وسط ترجيحات بتعرضه لإصابة عضلية.

من جانبه، قال مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان: «تعرّض لينارت كارل لإصابة في التدريبات اليوم، وهذا ليس مؤشراً جيداً، لقد نُقل إلى المستشفى وسيخضع لفحوصات، وعلينا انتظار التشخيص لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من المشاركة في كأس العالم أم سنضطر إلى استدعاء بديل له».

مجموعة ألمانيا

ويوجد المنتخب الألماني في المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة ساحل العاج والإكوادور وكوراساو.

موعد المونديال

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك منافسات المونديال خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.