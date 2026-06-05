خطف منتخب العراق تعادلاً ثميناً من نظيره الإسباني في اللقاء الودي الذي جمعهما



على ملعب «ريازور» في إسبانيا، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026، وانتهى بنتيجة 1-1، إذ تقدم الإسبان عن طريق فيران توريس عند الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ مدافعي العراق، وسدد كرة قوية بيمناه ليسكنها شباك العراق.



قبل أن يدرك ميرخاس دوسكي هدف التعديل للمنتخب العراقي في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من الجانب الأيسر من خارج منطقة الجزاء، ليخطئ حارس إسبانيا في التصدي لها.



يذكر أن المنتخب العراقي وقع في المجموعة التاسعة برفقة منتخبات «فرنسا والسنغال والنرويج»، فيما جاء المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات السعودية، وأوروغواي، والرأس الأخضر.