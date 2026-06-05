تتصدر المدرستان الأوروبية والأرجنتينية المشهد الفني في نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مع حضور واسع للمدربين الأجانب على رأس الأجهزة الفنية للمنتخبات الـ48 المشاركة.

وتشير الإحصاءات الأولية إلى تصدُّر المدرسة الأرجنتينية قائمة الجنسيات الأكثر حضوراً بين المدربين المشاركين بخمسة مدربين، تليها المدارس الإيطالية والإسبانية والفرنسية بأربعة مدربين لكل منها، ثم الألمانية والهولندية بمدربين لكل مدرسة.

ويبرز الحضور الأرجنتيني عبر ليونيل سكالوني، ومارسيلو بيلسا، ونيستور لورينزو، وماوريسيو بوتشيتينو، إلى جانب أسماء أخرى تواصل فرض حضورها في المحافل الدولية.

أما المدرسة الإيطالية، فيمثلها كارلو أنشيلوتي وفينتشينزو مونتيلا، فيما تحضر المدرسة الإسبانية عبر جولين لوبيتيغي ولويس دي لا فوينتي.

ويمثل المدرسة الفرنسية ديدييه ديشان وصبري لموشي، بينما يقود المدرسة الألمانية كل من جوليان ناغلسمان وتوماس توخيل، فيما يبرز الهولنديان رونالد كومان ومدرب هولندي آخر ضمن قائمة المشاركين.

أما المنتخبات العربية فيتواجد بها المدرب اليوناني دونيس، إلى جانب المصري حسام حسن، والمغربيين محمد وهبي وجمال السلامي.