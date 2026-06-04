حجز المنتخب اليمني مقعده في بطولة كأس آسيا التي ستقام في السعودية، بعد فوزه على نظيره اللبناني بنتيجة 0-2 في اللقاء الذي جمعهما على استاد حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا، إذ كان من المقرر إقامة المباراة في العاصمة اللبنانية بيروت، إلا أنها أُقيمت على أرض محايدة في قطر، بتنظيم مشترك بين اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم والاتحاد اللبناني لكرة القدم.



وشهد استاد حمد الكبير حضورًا جماهيريًا من مختلف أنحاء قطر والمنطقة، لمتابعة تأهل المنتخب اليمني إلى النهائيات، لينضم إلى منتخبات كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة وفيتنام ضمن المجموعة الخامسة في كأس آسيا السعودية 2027.



ويمثل هذا الإنجاز عودة المنتخب اليمني إلى نهائيات كأس آسيا بعد 8 أعوام من مشاركته التاريخية الأولى في نسخة عام 2019.



ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية النسخة التاسعة عشرة من كأس آسيا خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير 2027.



وتأتي مباراة منتخبي لبنان واليمن ضمن سلسلة من المباريات الدولية البارزة التي تستضيفها قطر.