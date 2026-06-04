أنهت إدارة نادي القادسية إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر المغربي سفيان الكرواني (25 عاماً) قادماً من نادي أوترخت الهولندي، بعقد يمتد حتى صيف 2029، وذلك ضمن تدعيم الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الرياضي الجديد.



ويأتي التعاقد مع الكرواني بعد المستويات المميزة التي قدمها في الملاعب الهولندية، إذ برز كأحد أفضل الأظهرة اليسرى بفضل قدراته الهجومية ومساهماته المباشرة في صناعة وتسجيل الأهداف.



وخلال مسيرته مع أوترخت، خاض الكرواني 292 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 15 هدفاً وتقديم 44 تمريرة حاسمة، ليؤكد حضوره المؤثر على الصعيدين الهجومي والدفاعي.



وتعكس هذه الأرقام القيمة الفنية التي سيضيفها اللاعب إلى صفوف الفريق القدساوي، في ظل ما يتمتع به من جودة فنية وخبرة تنافسية اكتسبها من مشاركاته المستمرة في الدوري الهولندي.



ويُنتظر أن يعزز اللاعب المغربي خيارات القادسية على الجبهة اليسرى، لما يمتلكه من قدرات هجومية ودفاعية تجعله إضافة مهمة لمشروع النادي خلال السنوات القادمة، وداعماً لطموحات الفريق في المنافسة على مختلف الاستحقاقات.