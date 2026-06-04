أكد رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلدون المبارك أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا لوّح مراراً وتكراراً بالرحيل عن «السماوي» على مدار السنوات الماضية، قبل أن يصبح القرار نهائياً.

وكان بيب غوارديولا قد غادر مانشستر سيتي عقب نهاية موسم 2025-2026، بعد مسيرة ناجحة قاد خلالها الفريق إلى تحقيق 20 لقباً خلال 10 سنوات.

غوارديولا استقال 100 مرة!

وقال المبارك لموقع ناديه: «من الطبيعي، على مدار السنوات العشر الماضية، أن نمر بالكثير من الفترات الناجحة وبعض الإخفاقات، وفي أوقات الإخفاق استقال غوارديولا 100 مرة».

قصة «الراعي الكذاب»

وأضاف رئيس السيتي: «هناك القصة التي يعرفها الجميع، قصة «الراعي الكذاب»، وفي حالة غوارديولا، عندما يقول إنه سينسحب، فهذا لا يعني أنه سينسحب فعلياً، لا تأخذ الأمر على محمل الجد، بل يتعين عليك احتواؤه».

تفاهم بين الرئيس والمدرب

وتابع: «كان بيني وبين المدرب تفاهم واضح للغاية دائماً، واستناداً إلى تلك القصة، كلما أشار إلى الاستقالة، كنت أقنعه دائماً بالعدول عنها، حتى يحين الوقت الذي أعلم فيه أن هذه هي اللحظة الحقيقية التي يقرر فيها بيب فعلياً أن الوقت قد حان».

لحظة الرحيل الحقيقية

وأردف: «كانت هناك لحظات لم تكن فيها الرغبة حقيقية، وكان يحتاج بالفعل إلى شخص يعيده إلى الطريق، وكان من المؤكد أن تأتي لحظة واحدة تكون فيها الرغبة حقيقية».

وأوضح المبارك أنه، إلى جانب كونه صديقاً مقرباً لغوارديولا، كان بمثابة «طبيب نفسي» للمدرب الإسباني، إذ كان ينتشله من حافة الانهيار في الأوقات العصيبة.