اجتمع لاعب فريق النصر عبدالرحمن غريب مع المستشار الفني لرئيس نادي الاتحاد حمد المنتشري، في الأيام القليلة الماضية؛ بهدف توضيح الرؤية الإدارية والأهداف المستقبلية لوضع الخطوط العريضة تمهيداً لتوقيع عقد رسمي يربط بين نادي الاتحاد وغريب، خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ»، أكدت أن النادي واللاعب وصلا لتفاهم من الناحية المالية والأدوار المطلوبة من اللاعب والتي ستكون وفق انضباطية إدارية جديدة.



وكانت «عكاظ» قد أشارت إلى أن نادي الاتحاد قدم عرضاً لعبدالرحمن غريب ولم يتوصل الجانبان لاتفاق نهائي، إلا أن رغبة غريب المتمثلة في خوض تجربة احترافية جديدة والعودة لجدة هي من حسمت مسيرته الاحترافية الجديدة قبل أن يعقد اللاعب مع مسؤولين في نادي الاتحاد اجتماعات متفرقة بهدف وضع الخطوط العريضة للصفقة المنتظر إعلانها في الأيام القادمة.



يذكر أن غريب سطع نجمه في أكاديمية النادي الأهلي وتدرج في فئاته السنية، قبل أن ينتقل في صيف 2022 إلى نادي النصر، ومثل المنتخب السعودي الأول.