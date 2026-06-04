كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» أن القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 تعكس الاتساع الكبير للبطولة واستمرار جاذبيتها العالمية، حيث تضم 357 لاعباً سبق لهم الظهور في نسخ سابقة من المونديال، مقابل 891 لاعباً يستعدون لخوض التجربة للمرة الأولى في مسيرتهم.



وأشار «FIFA» إلى أن اللاعبين المختارين يمثلون 449 نادياً موزعين على 71 دولة، ما يعكس التنوع الجغرافي الكبير الذي تشهده البطولة.



كما أظهرت القوائم تفاوتاً في مصادر اختيار اللاعبين بين المنتخبات المشاركة؛ إذ يعتمد المنتخبان السعودي والقطري بصورة شبه كاملة على عناصر تنشط في دوريهما المحليين، بواقع 25 لاعباً من أصل 26 في كل قائمة.



في المقابل، تضم منتخبات الرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وكوراساو والسنغال وأوروغواي لاعبين محترفين بالكامل خارج بلدانهم، في مؤشر على اعتمادها الكامل على مواهبها المنتشرة في الدوريات العالمية.



لاعبو المونديال:



-عدد اللاعبين 1,248



- يمثلون 48 منتخباً.



- يلعبون لـ 449 نادياً.



- 891 لاعباً يشاركون لأول مرة.



- 357 لاعباً سبق لهم المشاركة.