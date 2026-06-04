يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لتحدّي منافسات مونديال كأس العالم 2026، بهوية جديدة ولاعبين جدد ما بين الخبرة والذين يظهرون للمرة الأولى عالمياً، إذ سبق للأخضر أن شارك في المونديال 6 مرات سابقة، والآن يستعد للمشاركة السابعة، ووقع «الصقور» في مجموعة: إسبانيا، وأوروغواي، والرأس الأخضر، ويتولى زمام الأمور الفنية المدرب اليوناني جورجوس دونيس الذي يأتي خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد بعد إقالته في أواخر أبريل الماضي.



94 الأبرز



يعتبر ظهور الأخضر في مونديال أمريكا 94 أفضل ظهور له تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خورخي سولاري، بعدما نجح في العبور إلى دور الـ16 بفضل الفوز على المغرب 2-1 وبلجيكا 1-0 في مرحلة المجموعات، وذلك قبل أن يودع المنافسات بالخسارة أمام السويد بـ1-3.



أعلى الهزائم



من الأمور السيئة لتواجد منتخبنا في مونديال العالم، أنه صاحب أعلى منتخب تلقى خسائر، إذ لعب 19 مباراة، كسب 4 وتعادل بمواجهتين، وخسر 13 لقاء، سجل 14 هدفاً وعليه 44 هدفاً.



انتصارات تاريخية



نجح الأخضر بالمونديال في تحقيق انتصارات تاريخية، بدأت أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، وبلجيكا بهدف دون مقابل، وانتصر على مصر بهدفين مقابل هدف، أما الفوز التاريخي الذين لم ولن ينسى الانتصار على منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في مونديال 2022، فيما تعادل بلقائين أمام جنوب أفريقيا وتونس بالنتيجة نفسها 2-2.



خسائر المونديال



على صعيد الخسائر التي تلقاها المنتخب السعودي في مشاركاته بالمونديال كانت أمام كلٍّ من: هولندا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، والكاميرون، وإيرلندا، وأوكرانيا، وإسبانيا، وروسيا، وأوروغواي، وبولندا، والمكسيك.



هدافو الأخضر



يتعادل نجما المنتخب السعودي السابق سامي الجابر والقائد الحالي سالم الدوسري في عدد إحراز الأهداف بكأس العالم بثلاثة أهداف لكلٍّ منهما، فؤاد أنور هدفين، وسعيد العويران، وفهد الغشيان، ويوسف الثنيان، وياسر القحطاني، وسلمان الفرج هدف لكل منهم.



الأكثر مشاركةً



يتربع أخطبوط الحراسة السعودية المعتزل محمد الدعيع في سجل الأكثر مشاركة في المونديال برصيد 10 مباريات، ويأتي سامي الجابر وحسين عبدالغني في المركز الثاني بعدما لعبا 9 لقاءات.



7 مشاركات



1994



1998



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2022



2026